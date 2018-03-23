Президент Гайаны поздравил Путина с победой на выборах

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент республики Гайана Дэвид Грэйнджер поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в РФ, в ходе телефонного разговора была подтверждена заинтересованность в развитии сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе гайанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Кооперативной Республики Гайана Дэвидом Грэйнджером. Дэвид Грэйнджер поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Подтверждена взаимная заинтересованность в развитии российско-гайанского сотрудничества по различным направлениям", — говорится в сообщении.

Голосование на выборах президента РФ прошло в минувшее воскресенье, 18 марта. Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, следует из итоговых данных Центризбиркома.