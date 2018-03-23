Пресс-служба Могерини: ЕС не обсуждал присутствие на инаугурации Путина

БРЮССЕЛЬ, 23 мар — РИА Новости, Александр Шишло. В Евросоюзе еще не обсуждали уровень представительства сообщества на предстоящей инаугурации Владимира Путина, который победил на выборах президента РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Нет, этот вопрос еще не обсуждался. На дворе пока март", — сказала собеседница агентства.

Согласно проекту постановления Центральной избирательной комиссии (ЦИК), действующий президент Владимир Путин победил на выборах президента РФ с результатом в 76,69% голосов. За него проголосовали в целом 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.