МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. ЦИК России предоставит "Яблоку" все необходимые видеоматериалы с участков, по которым партия запросила записи для анализа ситуации с возможными нарушениями.

Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина на заседании Центризбиркома в четверг сообщила, что комиссия получила запрос партии "Яблоко" о предоставлении видеозаписей с ряда участков, к проведению голосования на которых у партийцев есть претензии.

"Я дала поручение, мы предоставим все необходимые видеоматериалы. Хочу еще раз повторить: видеоматериалы хранятся год, и никаких препятствий кандидатам, партиям — они перечисляют, что им надо дать, мы все дадим, и сидите вместе с экспертами, разбирайте, мы к этому вернемся", — заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.