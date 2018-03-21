Глава СПЧ предложил ввести ротацию наблюдателей с членами избиркомов

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предлагает поменять местами наблюдателей, которые хорошо проявили себя на выборах президента РФ, с членами участковых избирательных комиссий.
Он сообщил РИА Новости, что идея такой ротации может войти в доклад по итогам выборов, который СПЧ планирует подготовить в течение апреля.
"Я думаю, что мы этот доклад по итогам наблюдения подготовим в течение апреля. Я считаю, что это было бы вполне правильно. Вот одно предложение я могу уже сейчас озвучить. Я считаю, что та работа, которая была проделана по подготовке общественных наблюдателей, не должна пропасть впустую. Понаблюдали и все — это неправильно, нерационально, не по-хозяйски", — сказал собеседник агентства.
"Я считаю, что те наблюдатели, которые хорошо выучились на наблюдателей и хорошо себя показали в день выборов, — это прекрасные кандидатуры для ротации участковых избирательных комиссий. Они уже знают, как эта вся машина работает. Что же мы будем искать другие кандидатуры? Вот они!" — объяснил он.
В свою очередь члены участковых избирательных комиссий по истечении срока полномочий могли бы, по замыслу Федотова, принять участие в выборах в качестве наблюдателей.
"Они же знают, как это все работает. Это будет очень полезно", — сказал он.
Президентские выборы в России состоялись в минувшее воскресенье, 18 марта. Победу на них одержал действующий глава государства Владимир Путин, за которого проголосовали свыше 76% избирателей.
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