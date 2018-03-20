Посол РФ в Эстонии поблагодарил россиян за участие в президентских выборах

ТАЛЛИН, 20 мар — РИА Новости. Посол РФ в Эстонии Александр Петров поблагодарил проживающих в республике российских граждан за участие в выборах президента России.
"В Эстонии на избирательные участки пришли более 28 тысяч российских граждан. Я признателен каждому, кто принял участие в голосовании, всем, кого не смутили ни необычно холодная для середины марта погода, ни необходимость добираться до участков из отдаленных уездов Эстонии, ни какие-либо другие препятствия", — говорится в обращении посла, переданном во вторник РИА Новости пресс-атташе посольства Денисом Мосюковым.
Петров отметил, что ценит внимание и интерес, которые проявляют живущие в Эстонии граждане РФ ко всему, что происходит на исторической родине – в России. Он также поддержал их стремление ощутить сопричастность к решению вопросов, которые определяют пути развития России на годы вперед. К их числу, по словам посла, относятся и выборы президента. "Огромное спасибо вам за это!" — написал глава российской дипломатической миссии.
Выборы президента России прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка по стране составила 67,4%. Проживающие в Эстонии граждане РФ отдали Путину 94% голосов.
Глава Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник направила Путину поздравления. Она выразила надежду на развитие добрососедских отношений между странами.
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