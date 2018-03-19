Путин набрал большинство голосов на избирательном участке в Варшаве

ВАРШАВА, 19 мар — РИА Новости. Подавляющее большинство избирателей, голосовавших в воскресенье на избирательном участке в Варшаве, отдали свой голос за действующего президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости официальный представитель посольства РФ в Польше Владимир Александров.
"Всего на участке в Варшаве было выдано 839 бюллетеней. За избрание президентом Владимира Путина высказались 552 человека", — сказал собеседник агентства.
На втором месте оказалась Ксения Собчак со 104 голосами, а на третьем — Павел Грудинин, который набрал 90 голосов. Меньше всего голосов в Варшаве набрал Максим Сурайкин — его поддержали два человека.
Во время подсчета голосов 14 бюллетеней были признаны недействительными, а один выданный бюллетень в урне обнаружен не был. Видимо, избиратель забрал его с собой.
Представитель посольства отметил, что в комиссию не было подано ни одной жалобы.
Всего в Польше проголосовали более 1,6 тысячи избирателей. Граждане России могли проголосовать на четырех избирательных участках, которые были открыты в посольстве РФ в Варшаве и в генеральных консульствах в Гданьске, Кракове и Познани.
Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% голосов.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов избирателей каждый.
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