Более 75 тысяч заключенных приняли участие в выборах президента России

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Свыше 75 тысяч россиян, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, приняли участие в выборах президента 18 марта, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН России.
"Федеральной службой исполнения наказаний организовано голосование подозреваемых и обвиняемых на 319 избирательных участках, из которых 136 были созданы непосредственно в следственных изоляторах. В этом году проголосовали свыше 75 тысяч подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей", — говорится в сообщении ведомства.
ФСИН сообщает, что проголосовать смогли и граждане, которые находятся под домашним арестом — этим правом воспользовались почти 6 тысяч человек. Большинство из них посетили избирательные участки самостоятельно, заранее получив разрешение на выход из места нахождения под домашним арестом от следователей либо судей. Домашних арестантов, которым запрещено покидать место домашнего ареста, посетили представители участковых избирательных комиссий с урнами для голосования.
"Проголосовать смогли и осужденные к новому виду уголовного наказания – принудительным работам. В исправительных центрах (УФИЦ) в голосовании приняли участие 448 осужденных", — сообщает пресс-бюро.
В ведомстве подчеркнули, что участие лиц, заключенных под стражу, находящихся в исправительных центрах и под контролем уголовно-исполнительных инспекций в выборах является свободным и добровольным, и "этот принцип неуклонно соблюдается во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы".
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