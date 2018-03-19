Политолог: высокая явка утверждает Путина единственным лидером страны

РИМ, 19 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Главным итогом прошедших в воскресенье в России президентских выборов был не результат, который был ожидаем, а высокая явка населения, считает председатель итальянского аналитического центра Vision&Global Тиберио Грациани.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка составила 67,4%.

"Главное, на мой взгляд, не его результат, а высокая явка. Это настоящий политический показатель, который утверждает Путина в качестве единственного лидера страны", — сказал Грациани РИА Новости.

"Победа Путина была ожидаемой, новость состоит в том, что в этот раз он был кандидатом-самовыдвиженцем и тем самым хотел подчеркнуть, насколько население России следует его политике, проводимой в последние 17 лет. Он хотел, чтобы выборы подтвердили правильность эволюции процесса модернизации, которую он начал в 2000 году. Россияне задумались: например, в начале 2000-х за чертой бедности в России находилось 40 миллионов человек, сейчас их 20 миллионов — очевидно, что что-то было сделано", — добавил эксперт.

Он отметил, что первым, кто поздравил Путина с переизбранием, был председатель КНР Си Цзиньпин. "Это означает, что после выборов мы окончательно вошли в полицентрическую, многополярную модель мироустройства", — заявил Грациани.

"В ходе будущего срока, а я думаю, он будет последним, Путин должен решить две задачи: во-первых, продолжить модернизацию, во-вторых, во второй половине мандата искать и найти новую молодежь, которой можно доверить будущее управление страной", — заключил политолог.

За объявлением результатов выборов в ЦИК следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>