Президент Мавритании поздравил Путина с победой на выборах

НУАКШОТ, 19 мар — РИА Новости. Президент Мавритании Мохаммед Ульд Абдель-Азиз поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

"По случаю переизбрания вас президентом Российской Федерации мы рады направить вам горячие поздравления и пожелания крепкого здоровья и пожелания еще большего прогресса и процветания братскому российскому народу", — говорится в заявлении пресс-службы мавританского лидера, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Президент Мавритании подчеркнул свое постоянное стремление к развитию отношений и сотрудничества между странами на благо общих интересов.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.

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