Воробьев: результаты выборов показали, что Подмосковье идет курсом Путина

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Результаты голосования в Московской области на выборах президент РФ, состоявшихся 18 марта, подтвердили, что регион идет курсом Владимира Путина, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Дорогие друзья, вчера Подмосковье сделало свой выбор. Абсолютное большинство наших жителей проявило активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе страны. Хочу сказать спасибо всем, кто нашел время и проголосовал, кто занимался организацией выборов, обеспечивал безопасность людей. Мы еще раз подтвердили, что Подмосковье идет курсом президента. За главу государства в Московской области отдано почти 2,8 миллиона голосов. Это исторический результат, и он дает всем нам дополнительный стимул двигаться вперед, добиваться успеха в экономике, улучшать жизнь людей. С победой", — говорится в видео-обращении губернатора, опубликованном в "ВКонтакте".
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.
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