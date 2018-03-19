Китайские наблюдатели: выборы в России прошли легитимно и прозрачно

Подсчет голосов на выборах президента РФ в участковой избирательной комиссии в Симферополе

Подсчет голосов на выборах президента РФ в участковой избирательной комиссии в Симферополе

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Выборы президента России прошли легитимно, демократично и прозрачно, заявил глава миссии наблюдателей КНР, бывший министр иностранных дел Китая Чжан Дэгуан.

"Мы считаем, что данные президентские выборы в российской федерации прошли вполне легитимно, демократично, прозрачно и справедливо. Избирательный процесс тоже прошел очень успешно, не было никаких нарушений", — сказал Чжан Дэгуан на пресс-конференции в Москве.

Он также высоко оценил роль ЦИК в подготовке выборов.

Чжан Дэгуан занимал пост главы МИД КНР в 1995-2001 годах, в 2001-2003 годах был послом Китая в Российской Федерации.

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