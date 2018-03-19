Эксперт: череда обид в отношении России увеличила явку на выборах

ПАРИЖ, 19 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Высокая явка на выборах президента РФ отчасти объясняется обидой, которой россияне чувствовали в связи с отношением к их стране, считает директор франко-российского аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьен.

"Конечно, речь идет не о 10%, но о 2-3%. Сыграл накопительный эффект: то, как россияне по тем или иным причинам воспринимали различные нападки, например, ограничения выступления российской команды на зимних Олимпийских играх под своим флагом… Это все совокупность, череда таких обид, которая, может быть, действительно сыграла роль и убедила сходить и проголосовать 2-3% населения, которые, возможно, остались бы дома и не пошли на участки. Я не исключаю этого", — сказал Дюбьен в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав свыше 76% голосов.

Комментируя то, как восприняли новость о переизбрании Путина на новый срок во Франции, эксперт отметил, что "реакция как всегда".

"СМИ — понятно какие — критикуют Россию, другие делают это особо резко, третьи предлагают другие точки зрения. Это прекрасно известно. Официальной реакции со стороны МИД и Елисейского дворца еще не было — ни звонков, ни заявлений. Мы, конечно, очень ждем, особенно в свете недавнего решения президента Макрона не посещать стенд России на Парижском книжном салоне", — добавил Дюбьен.

Он отметил, что "побочным эффектом" от обнародования результатов выборов в России стал тот факт, что "сегодня меньше говорят о деле Скрипаля, хотя оно наверняка всплывет в ближайшие дни, в особенности к четвергу, когда должен состояться совет в Брюсселе".

Ставки высоки



Говоря о ситуации вокруг отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании и возможных мерах в этой связи в отношении России, глава "Обсерво" сказал, что "французов волнуют возможные последствия для намеченного визита президента Макрона в Россию".

"Пока никаких заявлений, никаких намеков. Хорошо, что этот визит не через неделю, а через два месяца: многие надеются, что пыль осядет к тому времени. Но не сомневаемся, что влиятельные силы в Париже будут делать все, чтобы убедить президента, что поездка в Петербург несвоевременна… Сейчас многие агитируют во властных коридорах Франции за то, чтобы он не поехал — это те же люди, которые были против приглашения Путина в прошлом году в Версаль. Идет постоянная борьба. Кого послушает президент?" — подчеркнул он.

По мнению Дюбьена, в этом вопросе "ставки высоки". "Вряд ли он (Макрон) захочет разрушить Трианонский процесс, который был запущен по его инициативе год назад. Все понимают, что отмена или перенос визита означала бы именно это", — заключил он.

На прошлой неделе Макрон заявил, что Париж может в ближайшее время принять меры в отношении Москвы. Дюбьен, в свою очередь, выразил мнение, что Франции сложно быть жестче, чем Великобритания.

"Лондон экономических санкций не принимал против олигархов российских в Лондоне и так далее. Есть этический и методологический момент: как без доказательств принимать решения?" — задается вопросом эксперт.

Экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

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