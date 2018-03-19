Президент Кипра поздравил Путина с победой на президентских выборах

АФИНЫ, 19 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Кипра Никос Анастасиадис поздравил Владимир Путина с переизбранием на пост президента России, сообщила пресс-служба правительства.

Анастасиадис направил Путину письмо с поздравлением.

"Поздравив президента Путина с успехом и переизбранием, а также пожелав ему успешного правления, президент Анастасиадис подтвердил стремление к дальнейшему развитию и углублению и без того тесных двусторонних отношений между двумя странами", — говорится в сообщении.

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