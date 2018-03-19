Выборы 2018

Эксперт объяснил высокую явку на выборах президента Россия

14:3919.03.2018
Выборы-2018
(обновлено: 14:40 19.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкДевушка голосует на выборах президента РФ. Архивное фотоДевушка голосует на выборах президента РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Высокая явка на прошедших в воскресенье в России президентских выборах объясняется умелым сочетанием идеи защиты суверенитета с идеей переориентации политики на внутреннее развитие, считает эксперт института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев во время голосования на избирательном участке в Москве на выборох президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Конечно, внешнеполитическая ситуация, которая сложилась вокруг России, и очень умелое использование ее для политической мобилизации – это важнейший секрет успеха явки. Люди действительно пошли голосовать за защиту суверенитета, за российский престиж", — считает Слатинов.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Он отметил, что блестящей иллюстрацией является показатель явки (84%) на участках за рубежом. "Люди, которые живут на Западе в условиях консолидированной демократии, прекрасно понимают, какой уровень жизни там и какой уровень жизни у нас, и они все равно идут и голосовать. Ключевой мотив – защита суверенитета страны и престижа страны", — пояснил эксперт.

По мнению Слатинова, власти в целом и президенту в частности удалось использовать серьезное обострение внешнеполитической ситуации для политической мобилизации. Вторым фактором достижения высокой явки стало умелое сочетание идеи защиты суверенитета с идеей переориентации политики на внутреннее развитие, считает он.

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский во время голосования на избирательном участке в Москве на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперт высказал мнение, что россияне поддерживают разворот в пользу геополитики и ресурсный разворот в пользу ВПК, но одновременно они хотят, чтобы государство вновь вернулось к идее экономического роста, повышения доходов населения и идее развития инфраструктуры. Как отметил Слатинов, в своем послании к Федеральному собранию Путин все это предложил, причем с четкими осязаемыми ориентирами, цифрами и будущими результатами, и это тоже зацепило электорат.

"Путин нашел правильную стратегию и правильные слова, чтобы достучаться до людей", — считает эксперт.

Павел Грудинин на пресс-конференции КПРФ по итогам голосования на выборах президента РФ. 19 марта 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Он отметил, что неожиданно высокая явка в Москве и Санкт-Петербурге лишний раз доказывает, что административный ресурс не играл в повышении явки решающей роли. "Я уверен, что элемент административной мобилизации был, но высокая явка в крупных городах, особенно в столичных, все-таки показывает, что люди шли голосовать совершенно искренне", — считает Слатинов.

Девушка голосует на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае. 18 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По мнению эксперта, еще одним фактором высокой явки стало то, что "электоральные машины" во всех регионах очень активно работали на явку. "Мы видели беспрецедентные усилия по повышению явки. Во-первых, это делал ЦИК. К этому присоединялась вся вертикаль политического управления, на это работали общественные структуры, различные общественные игроки, включая звезд медиа и шоу-бизнеса. Это, безусловно, дало свой результат", — пояснил эксперт. При этом он подчеркнул, что решающую роль сыграли первые два фактора.

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