Эксперт объяснил высокую явку на выборах президента Россия

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Высокая явка на прошедших в воскресенье в России президентских выборах объясняется умелым сочетанием идеи защиты суверенитета с идеей переориентации политики на внутреннее развитие, считает эксперт института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Конечно, внешнеполитическая ситуация, которая сложилась вокруг России, и очень умелое использование ее для политической мобилизации – это важнейший секрет успеха явки. Люди действительно пошли голосовать за защиту суверенитета, за российский престиж", — считает Слатинов.

Он отметил, что блестящей иллюстрацией является показатель явки (84%) на участках за рубежом. "Люди, которые живут на Западе в условиях консолидированной демократии, прекрасно понимают, какой уровень жизни там и какой уровень жизни у нас, и они все равно идут и голосовать. Ключевой мотив – защита суверенитета страны и престижа страны", — пояснил эксперт.

По мнению Слатинова, власти в целом и президенту в частности удалось использовать серьезное обострение внешнеполитической ситуации для политической мобилизации. Вторым фактором достижения высокой явки стало умелое сочетание идеи защиты суверенитета с идеей переориентации политики на внутреннее развитие, считает он.

Эксперт высказал мнение, что россияне поддерживают разворот в пользу геополитики и ресурсный разворот в пользу ВПК, но одновременно они хотят, чтобы государство вновь вернулось к идее экономического роста, повышения доходов населения и идее развития инфраструктуры. Как отметил Слатинов, в своем послании к Федеральному собранию Путин все это предложил, причем с четкими осязаемыми ориентирами, цифрами и будущими результатами, и это тоже зацепило электорат.

"Путин нашел правильную стратегию и правильные слова, чтобы достучаться до людей", — считает эксперт.

Он отметил, что неожиданно высокая явка в Москве и Санкт-Петербурге лишний раз доказывает, что административный ресурс не играл в повышении явки решающей роли. "Я уверен, что элемент административной мобилизации был, но высокая явка в крупных городах, особенно в столичных, все-таки показывает, что люди шли голосовать совершенно искренне", — считает Слатинов.

По мнению эксперта, еще одним фактором высокой явки стало то, что "электоральные машины" во всех регионах очень активно работали на явку. "Мы видели беспрецедентные усилия по повышению явки. Во-первых, это делал ЦИК. К этому присоединялась вся вертикаль политического управления, на это работали общественные структуры, различные общественные игроки, включая звезд медиа и шоу-бизнеса. Это, безусловно, дало свой результат", — пояснил эксперт. При этом он подчеркнул, что решающую роль сыграли первые два фактора.

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