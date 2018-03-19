Медведев передал Путину поздравления от членов кабмина с победой на выборах

Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018

Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что передал в воскресенье кандидату в президенты, действующему главе государства Владимиру Путину поздравления от имени членов правительства с лидерством на выборах.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.

"Вчера я передал поздравления Владимиру Владимировичу от имени членов правительства Российской Федерации",- сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

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