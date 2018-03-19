Совфед в среду рассмотрит заявление о нарушении на Украине прав россиян

Сотрудники МВД Украины у здания консульства РФ во Львове в день выборов президента РФ

Сотрудники МВД Украины у здания консульства РФ во Львове в день выборов президента РФ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Совет Федерации планирует в среду рассмотреть заявление в связи с решением украинских властей не допускать на избирательные участки россиян, сообщил журналистам глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Планируем в среду рассмотреть, сегодня доработаем документ и будем во вторник выносить на Совет палаты", — сказал Косачев.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские парламентарии готовят обращение в Парламентскую ассамблею ОБС и другие международные структуры в связи с нарушением избирательных прав россиян на Украине.

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта.

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