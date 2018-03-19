Выборы 2018

После обработки 99,84% протоколов Путин набирает 76,66%‍

13:4719.03.2018
Выборы-2018
(обновлено: 14:04 19.03.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ЦИК обработал 99,84% протоколов участковых комиссий. Владимир Путин набирает 76,66 процента голосов.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9%, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%.

Подсчет голосов на выборах президента РФ в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Далее идет телеведущая Ксения Собчак с 1,67% голосов, у лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского — 1,04%, Борис Титов получил 0,76% голосов, у Максима Сурайкина — 0,68%, а за Сергея Бабурина отдали свои голоса 0,65% избирателей.

Голосование прошло 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47 процента — 73,36 миллиона человек.

Перестановки в правительстве

Как рассказал Владимир Путин в своем избирательном штабе, перестановки в правительстве пройдут после инаугурации.

"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать", — заявил он.

По его словам, сейчас он начнет заниматься подбором кандидатуры премьер-министра. Также он добавил, что пока не планирует конституционных реформ.

Нужен прорыв

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Кроме того, Путин заявил, что России нужен прорыв, и он возможен. Перед страной, по его словам, стоят сложные задачи.

"И нам нужно не просто их решать, как обычно, в текущем режиме, а нам нужно осуществить, я говорил об этом неслучайно в послании (Федеральному собранию. — Прим. ред.), прорыв, рывок, мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата", — сказал президент.

Также Путин напомнил свои слова из послания.

"Я говорил не для красного словца. Нам нужен решительный рывок вперед в развитии", — сказал он, напомнив о рекордно низком уровне инфляции и призвав воспользоваться этой исторической возможностью.

Срок новый — проблемы старые

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Как считает политолог Владимир Слатинов, Путин в своем четвертом президентском сроке вернется к внутренним проблемам страны.

По его мнению, этот посыл был и в предвыборной программе, с чем и связан успех его кандидатуры на выборах.

"Первые два срока Путина — это очень быстрый экономический рост и беспрецедентный рост уровня жизни с 2000 по 2008 год", — сказал он.

Политолог отметил, что это и является основой фундаментальной поддержки Путина и в третьем сроке, на прошедших выборах.

"Люди до сих пор благодарны ему за те восемь лет с 2000-го года — восстановление государства и повышение уровня жизни", — добавил Слатинов.

По его словам, заканчивающийся третий срок знаменуется восстановлением государственного величия, восстановлением субъектности России как великой державы и воссоединением Крыма с Россией.

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Обошлось это дорогой ценой, но люди это приняли и одобрили, в том числе с точки зрения ресурсов. Вот этот ресурсный разворот в сторону ВПК, в сторону перевооружения армии люди приняли ", — подчеркнул политолог.

Он считает, что в четвертый срок от Путина ждут, что он вновь займется задачами первых двух сроков.

"К тому, чтобы опять быстро расти, восстанавливать доходы, развивать инфраструктуру. И люди это услышали, этот посыл люди услышали", — заключил политолог.

Чистая победа

В свою очередь, политолог, бывший ректор Дипломатической академии МИД Александр Панов отметил, что победа Путина была убедительной.

По его словам, в легитимности выборов, как и в поддержке большинства россиян, сомневаться не приходится. Панов добавил, что Запад пока что находится в растерянности — отрицать очевидное будет глупо.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Вся эта политика сдерживания, попытки преуменьшить рейтинг Путина — они привели к обратному результату", — сказал политолог.

"Прорыв" же, о котором говорил президент, по мнению эксперта, произойдет как в сфере вооружений, так и в социальной сфере.

"Но теперь у него для обеспечения этого прорыва имеется полное одобрение и мандат почти 80% населения. Мало кто может таким рейтингом похвастаться", — сказал Панов.

Запад не может не беспокоить то, что Путин "получил совершенно четкий и непререкаемый мандат на осуществление своего курса и своей политики", заключил он.

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