Выборы 2018

Как в России прошли выборы президента

00:5519.03.2018
Выборы-2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкИнформационный центр ЦИК РФИнформационный центр ЦИК РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Выборы президента России продолжались почти сутки — 22 часа. Начались на Камчатке и Чукотке, когда в Москве была еще суббота, завершились в Калининграде. Согласно первым данным ЦИК, Владимир Путин набирает более 75% голосов. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, затем лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак. Никто из остальных кандидатов не набрал и одного процента. По предварительной информации, явка на выборах выше, чем в 2012 году. РИА Новости — о том, как прошел день голосования.

Избиратель стал "мобильным"

К 10 часам по Москве опустили бюллетени в урны почти 17% избирателей, к полудню — 35%, к 15 часам — уже больше 50%, к 18-ти — почти 60%. Наиболее активны граждане в Тыве, на Чукотке, в Кемеровской области, Чувашии, Ямало-Ненецком АО, Чечне, других республиках Северного Кавказа. Очень активно голосовали избиратели в Крыму. По предварительным данным ЦИК, Владимир Путин в Крыму набирал 92%, а в Севастополе 91%. Наблюдатели отмечали высокую явку также в Москве и Санкт-Петербурге. Самыми активными оказались избиратели в столичных районах Нагорный и Текстильщики. По предварительной информации, явка превысила показатели 2012 года.

Информационный центр ЦИК РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Участвовать стоило": кандидаты прокомментировали первые итоги выборов

"Тому есть основание — и хорошее информирование избирателей, и доступность выборов, и серьезная организация процесса со стороны Центральной избирательной комиссии и региональных комиссий", — рассказал РИА Новости член СПЧ, сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа избирательном участке во время выборов президента РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На избирательном участке во время выборов президента РФ

Значительно улучшилось техническое оснащение выборов. Порядка 80% избирателей голосовали на участках, оборудованных камерами видеонаблюдения, с которых в интернете велась непрерывная трансляция. Камеры должны быть расположены так, чтобы в поле их зрения находились и столы для выдачи бюллетеней, и урны для голосования. В ходе выборов избиратели иногда жаловались в ЦИК, что эти требования нарушаются, и недостатки тут же устранялись.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Выборы президента России показали миру пример демократии, заявила Яровая

Кроме того, вместо обычных урн на многих участках были установлены автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), способные не только считать, но и определять недействительные бюллетени, что полностью исключает процедуру ручного подсчета голосов. В общей сложности по всей стране было задействовано более 13,5 тысячи КОИБов.

Наконец, немаловажную роль сыграли новые правила голосования по месту временного пребывания — так называемая услуга "Мобильный избиратель" пришла на смену пресловутым открепительным удостоверениям. Предварительно внести себя в список избирателей нужного участка можно было в избирательных комиссиях, МВЦ или на портале госуслуг. В том, насколько новая система удобнее, убедилась сама Элла Памфилова, которая воспользовалась ею, — правда, председателю ЦИК все равно пришлось полчаса простоять в очереди на участок. А вот певец Дима Билан не успел оформить услугу и заказал себе самолет до Кабардино-Балкарии.

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкГолосование на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Голосование на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Сочи

Нарушения, казусы, "приколы"

Услуга "Мобильный избиратель" призвана сделать процедуру голосования более удобной и, что не менее важно, предотвратить возможные фальсификации, включая пресловутые "карусели". Тем не менее в ходе этих выборов некоторых нарушений избежать не удалось. Так, на одном из участков в подмосковных Люберцах с помощью онлайн-камер был выявлен факт массового вброса бюллетеней. Председатель и член УИК, замеченные в этой фальсификации, были немедленно отстранены от работы, урны опечатаны, голосование признано недействительным. На участке установили другие урны и снова приступили к голосованию. Позже были также опечатаны урны еще на двух участках в Москве.

Большинство сообщений с мест о нарушениях оказалось "фейками", отметили в Центризбиркоме. Серьезных нарушений, способных поставить итоги выборов под сомнение, не было. Правда, не обошлось без казусов. Скажем, в Барнауле местная жительница явилась на участок, взяла бюллетень и ушла. Выяснилось, что она хотела оставить документ на память о выборах.

В предвыборном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В предвыборном штабе Путина первые данные выборов назвали замечательными

Вообще, во многих регионах избиратели отнеслись к выборам не только как к серьезному и важному мероприятию, но и как к веселому празднику. В Ленинградской области сотрудник местного ДК пришел голосовать в костюме ракеты "Сармат". В Барнауле порядка десяти членов клуба любителей марафонского зимнего плавания "Белые медведи" явились на избирательный участок в плавках и купальниках.

"Мы в таком виде выходим на выборы уже десятый раз, и это число не окончательное, планируем на следующих выборах объединиться со всеми моржами Сибири и отправиться голосовать одновременно, каждый в своем городе. Возможно, голосование произойдет в проруби", — сказал РИА Новости лидер алтайских моржей Александр Зеленецкий.

А в Татарстане голосовать пришла целая свадьба: 18-летняя невеста, 21-летний жених и четыре десятка гостей, многие из которых воспользовались услугой "Мобильный избиратель".

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах президента РФ в Ленинградской области
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Подсчет голосов на выборах президента РФ в Ленинградской области

"Из Парижа — с любовью к России"

Для граждан России, находящихся за границей, было организовано около 400 участков для голосования, в которых ожидали в общей сложности около двух миллионов избирателей.

На Украине националисты, как и обещали, сделали все, чтобы сорвать голосование в диппредставительствах России. В Харькове радикалы принесли к зданию консульства гроб. Подобный же "юмор" продемонстрировали в Одессе. Там украинские националисты установили у консульства биотуалет и прикрепили к нему лист с надписью "кабинка для голосования". В придачу они включили громкую трансляцию маршей на немецком языке. К этому спектаклю добавились еще два звонка о якобы заложенных в дипломатическом представительстве бомбах.

Во Львове полицейские и бойцы Национальной гвардии обнесли консульство России металлическим заграждением. В Киеве активисты стояли у здания диппредставительства с плакатами "Бюллетень — вокзал — Россия" и "Смерть России".

© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкИзбиратель голосует на выборах президента РФ в Берлине
© РИА Новости / Николай Филяков
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Избиратель голосует на выборах президента РФ в Берлине

В других республиках ближнего зарубежья ажиотаж, связанный с выборами президента России, был иного свойства. Жители Бишкека, Алма-Аты, Душанбе, Минска, Ташкента увидели, как во многие консульства выстроились длинные очереди желающих проголосовать российских граждан. Это были люди, которые захотели действительно посвятить свое время тому, что пафосно называется исполнением гражданского долга. Здесь высокую явку нельзя было объяснить ни "административным ресурсом", ни влиянием "пропаганды".

Актер Жерар Депардье принимает участие в голосовании на выборах президента России на избирательном участке в посольстве России во Франции. 18 марта 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России в Париже

"Народу было очень много — наверное, несколько сотен человек. В очереди я простоял около часа. Когда уходил, очередь была в полтора раза больше, чем когда я приходил, в полдень. Люди были довольные, приветливые, все улыбались, общались друг с другом. Не было негатива, хотя пришлось долго стоять, — рассказывает живущий в Алма-Ате Максим Калач. — Комиссия была достаточно большая, работали семь или восемь человек — внутри очередей и задержек не было.

Свои мотивы Sputnik Беларусь одна из стоявших в очереди в Минске россиянок объяснила так: "Мы — патриоты своей страны, очень скучаем по своей родине, поэтому хочется оказаться какой-то значимой частичкой для России".

Очереди на участки для голосования в диппредставительствах были и в дальнем зарубежье: в Праге, Варшаве, Милане, Мюнхене, Пхукете, других городах. В Париже на избирательном участке сфотографировали французского актера — обладателя паспорта гражданина России Жерара Депардье. Артист, по его словам, голосовал "с патриотическими чувствами, с чувством любви к России".

После закрытия избирательных участков Владимир Путин выступил на митинге-концерте "Россия. Севастополь. Крым". Он заявил: "Мы не будем руководствоваться в ходе нашей работы какими-то текущими конъюнктурными соображениями. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И, действуя так, мы безусловно обречены на успех".

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