Явка на выборах президента России в Брюсселе превысила показатель 2012 года

БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России на участке в российском посольстве в Брюсселе превысила в воскресенье показатель 2012 года, когда прошли предыдущие президентские выборы, сообщил журналистам председатель участковой избирательной комиссии Дмитрий Бородин.

"По состоянию на 18.00 по брюссельскому времени проголосовали уже 1,9 тысячи человек", — сказал он.

В 2012 году этот показатель составил 1,7 тысячи человек.

Пришедшие голосовать на участок россияне, проживающие в Бельгии, заявили корреспонденту РИА Новости, что впервые за многие годы наблюдали здесь такой наплыв избирателей.

В воскресенье россияне выбирают президента, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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