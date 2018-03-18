В ЦИК ожидают реакции МИД на блокирование голосования россиян на Украине

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. В Центризбиркоме по итогам выборов президента России ожидают реакции МИД РФ на блокирование голосования для россиян на Украине, заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев.

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"Что мы можем сделать? На этот вопрос ответ должен давать МИД, и я думаю, после анализа сегодняшнего дня это ответ будет сформулирован. С моей точки зрения, чрезвычайно важно в ближайшее время проинформировать о сложившейся ситуации генерального секретаря ООН, уполномоченных по правам человека Совета Европы и ОБСЕ, поставить этот вопрос на те небольшие по формату, но продолжающиеся консультации Москвы и Киева, я имею в виду, прежде всего, межмидовский формат", — заявил Лихачев в информцентре ЦИК.

По его словам, также нужно задействовать потенциал парламентской дипломатии.

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