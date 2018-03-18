Еще три сообщения о минировании участков в Москве не подтвердились

Избиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018

Избиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ещё три сообщения о якобы минировании избирательных участков в Москве на выборах президента РФ оказались ложными, сообщил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Кандидатами на пост президента зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Ранее днем в Мосгоризбиркоме сообщили о четырех "сигналах" о минировании участков и ЦИК, которые также не подтвердились.

"Было три сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, они также не подтвердились. Процесс голосования не прерывался, участковые комиссии работают в штатном режиме", — сказал Реут.

По его словам, был зафиксирован ещё ряд нарушений, касающихся незаконной агитации "за" или "против" конкретных кандидатов в президенты.

"В центральном районе обнаружен агитационный плакат, наклеенный на доме, его изъяли, ведётся проверка. В Восточном округе задержали водителя рядом с участком, у которого была размещена агитация за одного из кандидатов, — также составили протокол. Кроме того, в центре была задержана гражданка, жительница Краснодарского края, которая также держала в руках агитационный плакат против отдельных кандидатов — был также составлен протокол", — отметил он.

Помимо этого, заметил он, поступило сообщение о том, что на одном из избирательных участков "избирательница каталась по полу". Как отметили во МГИК, гражданка "взяла кредит" и таким образом выражала протест против валютной ипотеки.

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