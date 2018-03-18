Посол России в ФРГ: ответственность избирателей за свое будущее повысилась

ЖЕНЕВА, 18 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Ответственность избирателей за свое будущее повысилась, о чем свидетельствует активное голосование на этих выборах президента РФ, считает посол России в Берне Сергей Гармонин.
"У нас очень высокая активность граждан. Голосует очень большое количество соотечественников. Но удивляться нечему, потому что посольство, генкосульство и постпредство очень подробно рассказывали о том, как, когда и где можно проголосовать. Кроме того, люди понимают, что они должны решить судьбу своей страны для своих детей и внуков. То есть, повысилась ответственность наших избирателей", — сказал он.
По данным на 16.00 (18.00 мск) в Женеве проголосовали 1330 человек, в Берне — 799, что в два раза превысило показатели предыдущих выборов — в Госдуму РФ.
В Женеве наибольший наплыв голосующих был утром. Перед входом на территорию постоянного представительства РФ, а затем и на регистрации были очереди. Многие россияне пришли с маленькими детьми. При этом регистрация проходила довольно быстро.
В посольстве в Берне также наблюдались очереди. В этот раз дипломаты организовали несколько автобусов для того, чтобы обеспечить возможность проголосовать жителям отдаленных кантонов, в том числе из Тичино и Цуга.
На участок в Берн пришел голосовать и пятикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион в составе сборных СССР, СНГ и России, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.
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