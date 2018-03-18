В Москве явка на выборах на вокзалах и в СИЗО достигла более 90%

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей, голосующих на московских вокзалах и в СИЗО, по данным на 18.00 достигает 90% и более, сообщил член Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

"Поступил вопрос по голосованию в СИЗО, на вокзалах и аэропортах. Начнём с аэропорта "Внуково" — по состоянию на 18.00 из включённых в список избирателей (их порядка 900 человек) проголосовало 72%. На всех участках, связанных с вокзалами, явка в диапазоне от 70 до 90%. Там люди, действительно собиравшиеся в путь, приходят и голосуют",- сказал Ермолов на пресс-конференции в воскресенье.

На Казанском вокзале, где сегодня голосуют граждане, не имеющие постоянной регистрации по месту жительства в России, по его словам, числится наибольшее количество избирателей — 1,5 тысячи. "Из них проголосовало порядка 80%", — отметил он.

"СИЗО демонстрируют тоже высокую явку: у нас в Москве 10 СИЗО, явка здесь от 70 до 95%", — подчеркнул Ермолов.

Выборы президента России проходят 18 марта‬ по всей стране. В столице открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Общая явка в Москве, по данным горизбиркома, к 18.00 составила почти 53%.

На пост главы государства претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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