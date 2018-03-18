Москалькова: масштабных нарушений на выборах президента не было

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление россиян на президентских выборах, не было, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании аппарата по итогам мониторинга избирательного процесса.

"Масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление российских граждан и могли бы свидетельствовать о срыве, нет", — заявила Москалькова.

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