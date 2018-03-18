Собчак рассказала о своих планах на день после выборов

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Ксения Собчак планирует выспаться утром после выборов, 19 марта, и провести время со своим сыном.

"Завтра я проведу утро со своим сыном, постараюсь выспаться. Я думаю, что мы всей командой возьмем отпуск хотя бы на пару недель, а потом начнем готовить съезд, повестку партии, программу. У нас впереди большая работа", — сказала Собчак на встрече с журналистами в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков ранее заявили, что решили объединиться и договорились создать новую партию. Гудков накануне сообщил РИА Новости, что съезд "Гражданский инициативы", на базе которой будет создана новая партия, пройдет в мае. На этом же съезде Гудков может войти в руководство партии, тогда как Собчак, баллотирующаяся от "Гражданской инициативы" на выборы президента, уже входит в федеральный политический партсовет. Как заявил Гудков, обновленная структура получит название "Партия перемен".

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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