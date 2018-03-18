Большинство жалоб в ОП на нарушения во время выборов оказались фейком

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Большинство сообщений о нарушениях на выборах, которые поступили в Общественную палату, не подтвердились, заявил секретарь ведомства Валерий Фадеев.

"Ситуационный центр совершил 4951 звонок, с нашими общественными наблюдателями (проведено) более тысячи телефонных разговоров, на сайт было восемьдесят обращений и семьдесят четыре на горячую линию, десять сообщений — на мессенджеры", — рассказал Фадеев журналистам.

По его словам, более восьмидесяти процентов сообщений "фактически ложные, как сейчас говорят, фейковые". При этом он заверил, что ОП продолжает отрабатывать все сигналы.

Секретарь оценил ситуацию, как "более-менее нормальную", если не считать двух "жестких эпизодов" со вбросом бюллетеней в подмосковных Люберцах и Приморском крае.

Фадеев подчеркнул, что пока не зафиксировано нарушений, которые "хотя бы минимально" могли повлиять на результаты выборов.

Выборы президента проходят 18 марта. На главный государственный пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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