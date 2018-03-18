Более двух тысяч арестованных проголосовали на выборах в изоляторах МВД

Мужчины у стенда с информацией о кандидатах в президенты РФ

Мужчины у стенда с информацией о кандидатах в президенты РФ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Более 2 тысяч арестованных, которые находились сегодня в изоляторах МВД, проголосовали на выборах президента РФ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"В изоляторах временного содержания и в наших подразделениях, которые содержат административно арестованных, а их сегодня, по состоянию на 8 часов утра, содержалось 4,5 тысячи человек — этим гражданам была предоставлена возможность для голосования путем приглашения членов избирательных комиссий для организации голосования вне помещений. Таким правом воспользовались 2,4 тысячи человек", — сказал Горовой, выступая с докладом в ЦИК РФ.

В воскресенье проходят президента России, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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