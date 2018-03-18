Решение по избирательному участку в Люберцах примут после 20.00 мск

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Решение по избирательному участку в Люберцах, где произошел вброс, будет принято после 20.00 мск, сообщила пресс-служба городского округа Люберцы.

Ранее председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова заявила, что в подмосковных Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней на участке 1480. По ее словам, председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы, а бюллетени из урны, куда произошел вброс, аннулируют.

"При подведении итогов выборов после закрытия избирательных участков в 20.00 будет принято соответствующее процессуально-правовое решение о признании бюллетеней, брошенных в урну вместе с неустановленными документами, действительными", — говорится в сообщении.

"При подведении итогов и подсчете голосов избирателей на данном участке у нас производится процедура, связанная с определением количества проголосовавших избирателей и с совпадением количества бюллетеней в урне для голосования. В случае каких-то нестыковок, возможно, каких-то нарушений, дающих основание полагать, что на данном избирательном участке волеизъявление избирателей было нарушено, результаты голосования из данной урны будут признаны недействительными", — отметил член избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса Евгений Каленбет, которого цитирует пресс-служба.

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