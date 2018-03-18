Почти 100% моряков-черноморцев проголосовали на президентских выборах

Женщина отмечает избирателя в списке на избирательном участке во время выборов президента РФ. 18 марта 2018

Женщина отмечает избирателя в списке на избирательном участке во время выборов президента РФ. 18 марта 2018

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Более 99% личного состава моряков-черноморцев приняли участие в голосовании на выборах президента страны к 18.00, сообщил журналистам заместитель командующего Черноморского флота по работе с личным составом Юрий Ореховский.

"На 18 часов военный электорат принял участие на 99,8%", — сказал Ореховский.

Сейчас, сказал Ореховский, завершают голосование военнослужащие, которые находились в суточных нарядах и на дежурствах.

Выборы президента РФ в Крыму и Севастополе проходят впервые после воссоединения с Россией. В Севастополе организовано 182 участка для голосования. Правом голоса обладает, по уточненным данным, более 325 тысяч человек. На 86 избирательных участках города задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017), на 143 участках организовано видеонаблюдение.

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