Голосование в Мадриде: длинная очередь и протесты украинцев

Избиратели у здания посольства России в Мадриде, где проходит голосование на выборах президента России. 18 марта 2018

Избиратели у здания посольства России в Мадриде, где проходит голосование на выборах президента России. 18 марта 2018

МАДРИД, 18 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Длинная очередь выстроилась перед посольством РФ в Мадриде, где организован один из избирательных участков на выборах президента России. Через дорогу – около десяти человек с флагами Украины проводят акцию протеста.

Перед зданием посольства за происходящим наблюдают сотрудники испанской Гражданской гвардии. По одну сторону дороги – посольство России и длинная очередь. По другую – флаги Украины, партии "Свобода" и "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация). Митингующие скандируют на испанском и украинском языках лозунги, в том числе с требованиями вернуть Крым Украине.

В очереди в посольство можно встретить не только граждан России, но и других республик бывшего СССР – Молдавии, Азербайджана. Они пришли вместе со своими друзьями из России. Среди голосующих довольно много молодежи.

"Мы не хотим, чтобы такое было в России", — говорит одна из избирательниц и показывает в сторону украинцев.

"Я хочу перемен. Я впервые голосую на президентских выборах. Не хочу, чтобы мой голос "пропал", — говорит девушка, специально приехавшая в Мадрид из Саламанки. Свое имя она называть не хочет.

Еще одна женщина признается, что "будет голосовать за того кандидата, который не выиграет".

Супруги из Тверской области, у которых, по их выражению, есть "дача в Торревьехе", приехали в Мадрид на несколько дней и тоже решили прийти в посольство – на досрочное голосование в Аликанте они не успели. Они считают, что украинцам, которые протестуют напротив посольства, "заплатили".

"Они не сами пришли. Обидно, что так получилось. На Украине люди "зомбированы СМИ", — высказывают они свою позицию.

Их 28-летняя дочь признается, что политикой не интересуется вообще, "хочет жить спокойно, как и ее украинские друзья", и пришла на выборы "за компанию с родителями".

Желающих больше, чем на предыдущих выборах



Очередь в посольство вызвана не "сбоями в организации", голосование "организовано безупречно", а с тем, что очень много желающих – гораздо больше, чем на президентских выборах 2012 года или парламентских 2016-го, говорит председатель этой избирательной комиссии, посол России в Испании Юрий Корчагин.

"Мы провели колоссальную информационную работу – через сайт посольства, через ассоциации соотечественников, работали через аэропорты с россиянами, которые прилетели как туристы или в командировку. Информация дошла до каждого, кто хочет проголосовать. Таких очень много", — сказал Корчагин РИА Новости.

Он рассказал, что первый избиратель пришел к самому началу голосования. "Мы открыли в 8.00, и в 8.01 первый человек уже голосовал. Утром голосовали довольно активно, но такой очереди не было. Люди проснулись, позавтракали и пошли в посольство", — говорит посол.

Комментируя акцию протеста, он обратил внимание, что она немногочисленная — протестующих всего несколько человек.

"Для украинцев, живущих в Испании, это урок. Они видят: Испанское государство создало необходимые условия, чтобы живущие здесь российские граждане смогли воспользоваться конституционным правом и проголосовать на нашем избирательном участке. На Украине россиянам запрещают голосовать, ставят всевозможные препятствия, чтобы российские граждане, живущие там, не смогли воспользоваться своим конституционным правом. Это абсолютно нецивилизованно. Если они претендуют на то, чтобы быть цивилизованным государством, им надо поучиться у тех же испанцев", — добавил Корчагин.

Постояв около часа, участники акции протеста разошлись.

В Испании непосредственно в воскресенье открыты избирательные участки в Мадриде (в здании посольства), в Барселоне (в здании генконсульства), в Адехе (в гостинице Iberostar Las Dalias), в Севилье (в офисе почетного консульства РФ в Андалусии), в Сарагосе (в гостинице Eurostars Boston). Досрочное голосование прошло 4 марта в Леоне и Аликанте, 10 марта в Малаге, 11 марта в Валенсии, Марбелье, Пальме-де-Майорке, Сан-Себастьяне, Альмерии, 17 марта — в Виго.

Кроме того, в день выборов впервые открыт отдельный избирательный участок в Княжестве Андорра.

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