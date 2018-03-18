Собчак проверила, как проходит голосование в "Матросской тишине"

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак проверила, как проходит голосование на выборах в следственном изоляторе (СИЗО) "Матросская тишина", сообщается в Twitter-аккаунте "Собчак против всех".

"Ксения Собчак побывала в следственном изоляторе "Матросская тишина" и проверила, как проходит голосование", — говорится в сообщении.

"Мы приехали посмотреть, потому что тут главные нарушения связаны не с самим голосованием как процессом, а с тем, что у людей, которые находились в СИЗО, не было общего доступа к информации по выборам. Они получили право голосовать, но агитационного периода, ознакомления с программами кандидатов не было", — сказала она на видео, опубликованном в Twitter-аккаунте.

Как следует из видео, Собчак спросила у общественных наблюдателей, следящих за ходом выборов президента в "Матросской тишине", не было ли нарушений. "Были помарки, но это ничего страшного", — ответил ей наблюдатель от КПРФ.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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