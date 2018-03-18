Наблюдатель из Словакии назвал прозрачным процесс управления выборами в РФ

Женщина голосует на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Кишиневе. 18 марта 2018

Женщина голосует на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Кишиневе. 18 марта 2018

САРАТОВ, 18 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Процесс управления выборами в РФ прозрачен, а избиратели хорошо информированы, считает международный наблюдатель из Словакии Марек Крайчи.

"На настоящий момент я побывал на многих избирательных участках и могу сказать, что явка высокая, люди хорошо информированы, сам процесс управления выборами прозрачен. Я не увидел никаких существенных проблем, незначительные сразу успешно решались", — цитирует слова Крайчи министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

Крайчи полагает, что избирательный процесс соответствует международным стандартам, а механизм организации идентичен со Словакией, а единственным различием, по его словам, является наличие электронного подсчета голосов на некоторых участках в РФ.

Наблюдатель посетил ряд участков в Саратове, в том числе в национальной татарской гимназии.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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