Пензенский избирком проверяет сообщение о вбросе бюллетеней на выборах

САРАТОВ, 18 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Избирком проверяет сообщение о вбросе бюллетеней на избирательном участке №603 в Пензенской области в ходе выборов президента РФ в воскресенье, сообщил РИА Новости заместитель председателя избиркома области Алексей Климухин.

"ЛДПР на участке №603 в Колышлейском районе сообщило о якобы вбросе… (Жалобу) отправили в территориальную комиссию для разбирательства… Предварительно, не подтверждается", — сказал собеседник агентства.

"По предварительным данным, они (в избиркоме) брали объяснения и с наблюдателей, и с этого человека, который якобы вбросил, он подтвердил, что получил один бюллетень и относил (к урне) один бюллетень", — добавил он.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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