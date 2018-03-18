Около 60% избирателей проголосовали к 15.00 на выборах в Ингушетии

Невеста на избирательном участке в Назрановском районе Ингушетии. 18 марта 2018

Невеста на избирательном участке в Назрановском районе Ингушетии. 18 марта 2018

НАЛЬЧИК, 18 мар — РИА Новости. Почти 60% избирателей проголосовали к 15.00 мск воскресенья на выборах президента России в Ингушетии, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.

В Ингушетии голосование на выборах президента РФ проходит на 137 избирательных участках.

"На 15.00 мск воскресенья на избирательные участки пришли более 126,7 тысячи избирателей, что составляет 57,5% от имеющих право голоса", — сказал собеседник агентства.

По его данным, самая высокая явка отмечается в горном Джейрахском районе, где уже проголосовало 63,5% избирателей. "Второе место по явке занимает город Малгобек — 62,3%", — отметил представитель избиркома.

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