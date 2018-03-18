ЦИК не прячет нарушения на выборах, а фиксирует их, заявили в ведомстве

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. ЦИК России не пытается спрятать грубые нарушения в ходе голосования по выборам президента страны, а, напротив, фиксирует их и не исключает, что на каких-то участках могут быть даже отменены итоги, заявил журналистам замглавы ведомства Николай Булаев.

"Ни в одной стране мира нет той открытости, как у нас. При такой степени открытости видны все малейшие нарушения. Тем более грубые нарушения, мы их фиксируем, мы не бегаем, не прячемся, не пытаемся скрыть",- сказал Булаев.

По его словам, все подобные нарушения выявляются. "И я уверен, по результатам этого дня будут приняты решения, которые будут, в том числе, и жёсткими — отменять результаты голосования по тому или иному участку",- добавил он.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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