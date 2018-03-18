Австрийский политолог назвал явку на выборах в Омске очень хорошей

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России в Омске очень хорошая, сообщил РИА Новости по телефону австрийский политолог Женько Малешевич, который также является членом международного бюро Австрийской партии свободы.

"Я уже посетил семь участков в Омске. Явка очень хорошая. Я не видел никаких проблем – все нормально, как в Западной Европе", — сказал Малешевич.

Политолог отметил, что в Омске работает множество волонтеров, "чего в Австрии на выборах нет". "Волонтеры объясняют людям, если у них есть вопрос, куда пройти, как зарегистрироваться и так далее", — указал Малешевич.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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