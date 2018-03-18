Кабардино-Балкария и Чечня лидируют по явке на Северном Кавказе в полдень

ПЯТИГОРСК, 18 мар — РИА Новости. Кабардино-Балкария и Чечня на президентских выборах в воскресенье лидируют среди регионов Северного Кавказа по явке в полдень, жители Ставрополья активнее, чем на предыдущих президентских выборах 2012 года, сообщают избирательные комиссии регионов.
КБР обходит Чечню по явке
В Кабардино-Балкарии явка на 12.00 мск составила почти 46%. В Чечне проголосовали 40,9% от общего числа зарегистрированных избирателей. В 2012 году Чеченская республика была лидером по явке, к полудню на предыдущих президентских выборах уже проголосовали 52,7%, в Кабардино-Балкарии тогда было 33,9%.
"По состоянию на 12.00. мск проголосовало 40,9% от общего числа зарегистрированных избирателей, что составляет 289 тысяч 506 голосов", — сообщили РИА Новости в избиркоме Чечни.
Ингушетия отстает
Снижение активности избирателей по сравнению с прошлыми выборами президента зафиксировано в Ингушетии, здесь проголосовали 29,1%, в 2012 году было 32,7%.
Жители Ставропольского края проявляют больший интерес к выборам, чем несколько лет назад. По сравнению с предыдущими выборами в 2012 году явка в 1,5 раза выше. "На Ставрополье, по данным на 12.00 мск, явка составляет 31,42%. На выборах в 2012 году была 19,29%", — сообщили в избиркоме края.
В Карачаево-Черкесии явка в полдень составила 37,36%, в 2012 году явка была ниже — почти 31%. В Северной Осетии тоже отмечается небольшой рост явки — 32,17%, в 2012 году — 30,55%.
По данным дагестанского избиркома, на 12.00 мск явка избирателей составила 32,09%. Наиболее высокая явка избирателей зафиксирована в Магарамкентском районе — 61,67%. В 2012 году явка на президентских выборах была ниже на 2%.
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