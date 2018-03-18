Выборы 2018

Кабардино-Балкария и Чечня лидируют по явке на Северном Кавказе в полдень

15:2118.03.2018
Выборы-2018
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии аннулируют неиспользованные бюллетени во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке. 18 марта 2018Члены избирательной комиссии аннулируют неиспользованные бюллетени во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке. 18 марта 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЯТИГОРСК, 18 мар — РИА Новости. Кабардино-Балкария и Чечня на президентских выборах в воскресенье лидируют среди регионов Северного Кавказа по явке в полдень, жители Ставрополья активнее, чем на предыдущих президентских выборах 2012 года, сообщают избирательные комиссии регионов.

Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Явка на Северном Кавказе составила около 30%

КБР обходит Чечню по явке

В Кабардино-Балкарии явка на 12.00 мск составила почти 46%. В Чечне проголосовали 40,9% от общего числа зарегистрированных избирателей. В 2012 году Чеченская республика была лидером по явке, к полудню на предыдущих президентских выборах уже проголосовали 52,7%, в Кабардино-Балкарии тогда было 33,9%.

"По состоянию на 12.00. мск проголосовало 40,9% от общего числа зарегистрированных избирателей, что составляет 289 тысяч 506 голосов", — сообщили РИА Новости в избиркоме Чечни.

Ингушетия отстает

Снижение активности избирателей по сравнению с прошлыми выборами президента зафиксировано в Ингушетии, здесь проголосовали 29,1%, в 2012 году было 32,7%.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке. 18 марта 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Почти 46% избирателей проголосовали к 12.00 в Кабардино-Балкарии

Жители Ставропольского края проявляют больший интерес к выборам, чем несколько лет назад. По сравнению с предыдущими выборами в 2012 году явка в 1,5 раза выше. "На Ставрополье, по данным на 12.00 мск, явка составляет 31,42%. На выборах в 2012 году была 19,29%", — сообщили в избиркоме края.

В Карачаево-Черкесии явка в полдень составила 37,36%, в 2012 году явка была ниже — почти 31%. В Северной Осетии тоже отмечается небольшой рост явки — 32,17%, в 2012 году — 30,55%.

По данным дагестанского избиркома, на 12.00 мск явка избирателей составила 32,09%. Наиболее высокая явка избирателей зафиксирована в Магарамкентском районе — 61,67%. В 2012 году явка на президентских выборах была ниже на 2%.

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