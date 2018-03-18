Кабардино-Балкария и Чечня лидируют по явке на Северном Кавказе в полдень

Члены избирательной комиссии аннулируют неиспользованные бюллетени во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке. 18 марта 2018

Члены избирательной комиссии аннулируют неиспользованные бюллетени во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке. 18 марта 2018

ПЯТИГОРСК, 18 мар — РИА Новости. Кабардино-Балкария и Чечня на президентских выборах в воскресенье лидируют среди регионов Северного Кавказа по явке в полдень, жители Ставрополья активнее, чем на предыдущих президентских выборах 2012 года, сообщают избирательные комиссии регионов.

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В Кабардино-Балкарии явка на 12.00 мск составила почти 46%. В Чечне проголосовали 40,9% от общего числа зарегистрированных избирателей. В 2012 году Чеченская республика была лидером по явке, к полудню на предыдущих президентских выборах уже проголосовали 52,7%, в Кабардино-Балкарии тогда было 33,9%.

"По состоянию на 12.00. мск проголосовало 40,9% от общего числа зарегистрированных избирателей, что составляет 289 тысяч 506 голосов", — сообщили РИА Новости в избиркоме Чечни.

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Снижение активности избирателей по сравнению с прошлыми выборами президента зафиксировано в Ингушетии, здесь проголосовали 29,1%, в 2012 году было 32,7%.

Жители Ставропольского края проявляют больший интерес к выборам, чем несколько лет назад. По сравнению с предыдущими выборами в 2012 году явка в 1,5 раза выше. "На Ставрополье, по данным на 12.00 мск, явка составляет 31,42%. На выборах в 2012 году была 19,29%", — сообщили в избиркоме края.

В Карачаево-Черкесии явка в полдень составила 37,36%, в 2012 году явка была ниже — почти 31%. В Северной Осетии тоже отмечается небольшой рост явки — 32,17%, в 2012 году — 30,55%.

По данным дагестанского избиркома, на 12.00 мск явка избирателей составила 32,09%. Наиболее высокая явка избирателей зафиксирована в Магарамкентском районе — 61,67%. В 2012 году явка на президентских выборах была ниже на 2%.

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