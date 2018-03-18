Российские миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие из состава совместных миротворческих сил в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ, сообщил РИА Новости старший воинский начальник российского миротворческого контингента полковник Сергей Рыбаков.

"Воины-миротворцы проголосовали одними из первых на двух избирательных участках в Бендерах и Дубоссарах. Здесь же голосуют и члены семей военнослужащих", — сказал Рыбаков.

Он также пояснил, что для тех военнослужащих, кто несет службу на миротворческих постах, организовано выездное голосование.

Офицер отметил, что на избирательных участках на территории воинских частей голосует и гражданское население. При этом он отметил более высокую активность, чем на парламентских выборах в 2016 году. "В прошлый раз в это время (14.00 мск) члены комиссий сидели, ждали избирателей, а сегодня народ идет и идет", — добавил Рыбаков.

На территории Приднестровья, где проживают более 200 тысяч граждан РФ, в день голосования открылись 24 избирательных участка: в Тирасполе — 10 участков, в Бендерах — шесть, по два в Рыбнице и Дубоссарах, а также по одному в Григориополе, Слободзее, Каменке и Днестровске. В списки избирателей включаются граждане на основании устного заявления при предъявлении заграничного или внутреннего паспорта РФ.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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