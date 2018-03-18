Иностранные наблюдатели заявили о прозрачности выборов президента в Крыму

Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.18 марта 2018

Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.18 марта 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Голосование по выборам президента РФ в Крыму проходит открыто и прозрачно, заявил ряд международных наблюдателей.

"Видно, как много людей было задействовано в подготовке и проведении выборов президента России, много людей голосует. Я лично убедился в том, что все проходит прозрачно", — сказал журналистам наблюдатель из Малайзии Селвараж Несхан.

В свою очередь, наблюдатель из Афганистана Эхлас Тамим Мохаммад также отметил, что выборы в Крыму проходят без нарушений.

"Мы видим, что все прозрачно и открыто. Мы свободно можем наблюдать за тем, как проходит данный процесс, как люди тайно голосуют в кабинах, потом отправляют бюллетени в специальную машину. Пока никаких нарушений я не видел", — сказал журналистам наблюдатель.

Иностранные гости побывали на избирательных участках в Ялте.

За ходом выборов в Крыму и Севастополе следят официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные. Накануне в Крым прибыли граждане Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Помимо них по всему полуострову задействовано 3,6 тысячи общественных наблюдателей.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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