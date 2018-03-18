Явка на выборах президента на 18.00 в Бурятии превысила 67%

Молодой человек голосует на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Чите. 18 марта 2018

Молодой человек голосует на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Чите. 18 марта 2018

КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей в Бурятии на выборах президента России на 18.00 (13.00 мск) составляет 67,44%, сообщил РИА Новости председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.

"Явка составила 67,44%. В 2012 году на это время явка была 58,23%. Серьезных нарушений не зафиксировано. Все в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

В день выборов в республике открылся 841 участок. Количество избирателей в регионе составляет 715 139 человек.

По данным избирательной комиссии Иркутской области на 18.00 (13.00 мск) явка на выборы президента РФ в регионе составила 50,19%. На выборах президента в 2012 году к 18.00 проголосовали 48,89%.

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