Избирком обратился в МВД после нападения на журналиста в Махачкале

Член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018

Член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018

МАХАЧКАЛА, 18 мар — РИА Новости. Избирком Дагестана обратится в МВД по поводу нападения на журналиста на одном из участков в Махачкале, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии республики Магомед Дибиров.

"Официальных обращений о нарушениях в избирком Дагестана не поступало, но не обошлось без инцидентов. Поступила информация, что кого-то ударили на одном из участков в Махачкале", — рассказал Дибиров.

Сам пострадавший, присутствовавший на брифинге, попросил выяснить, кем был ударивший его мужчина и "насколько обоснованно он там находился".

Ранее в соцсетях распространили видео, на котором мужчина, якобы ответственный за явку избирателей, ударил журналиста, наблюдавшего за выборами. Инцидент произошел на территории средней школы № 39 в Махачкале.

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