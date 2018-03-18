Нарушений в ходе выборов президента РФ в Чечне не зарегистрировано

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров после голосования на выборах президента РФ в Грозном. 18 марта 2018

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров после голосования на выборах президента РФ в Грозном. 18 марта 2018

ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости. Ситуация на всей территории Чечни спокойная, нарушений в ходе выборов президента РФ не зарегистрировано, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни проголосовал на избирательном участке №165, расположенном в Центароевской школе №1, где он учился, вместе с ним свои голоса отдали его мать и супруга Аймани и Медни Кадыровы.

"Проголосовал на избирательном участке, расположенном в нашей родной школе села Центарой. Как мне сообщают правоохранительные органы, ситуация на всей территории Чечни спокойная, нарушений в ходе выборов не зарегистрировано. Хочу отметить, что многие сотни наблюдателей имеют неограниченную возможность контролировать соблюдение законности при выборах", — написал Кадыров в Telegram.

Он отметил, что в воскресенье в Чечне по-настоящему весенний день, и люди идут голосовать целыми семьями.

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