ЦИК РФ призывает СМИ внимательно отнестись к сообщениям о вбросах"

Избиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018

Избиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. ЦИК России просит СМИ и другие каналы распространения информации внимательно отнестись к сообщениям и роликам о "нарушениях" и "вбросах", сообщается в Telegram-канале ЦИК.

"В социальных сетях распространяются ролики о "нарушениях" и "вбросах". Просим все СМИ, паблики и каналы внимательно отнестись к распространению подобной информации", — говорится в сообщении.

Также ЦИК информирует о том, что любое сообщение о возможном нарушении должно содержать как минимум информацию об участке, на котором оно произошло, чтобы его было возможно проверить.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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