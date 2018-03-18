Атаки на сайт ЦИК в день выборов были не критичны, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. DDOS-атаки на сайт российского Центризбиркома в день выборов президента РФ 18 марта были не критичны, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее в воскресенье глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК зафиксировал ночью 18 марта трехчасовую DDOS-атаку на сайт комиссии. По ее словам, сайт атаковали из 15 стран.

"Ничего критичного не было, действительно, такое было, но мы абсолютно нормально отреагировали на это воздействие", — сообщил собеседник агентства.

На просьбу пояснить, с территории каких стран производились атаки, он отметил, что сейчас специалисты анализируют эти данные.

"Сейчас данные находятся у технических специалистов, мы проводим анализ", — пояснил собеседник.

Процесс анализа этих данных, по его словам, не быстрый, сложно прогнозировать, когда он может быть завершен.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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