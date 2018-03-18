Наблюдатели Общественного штаба по Москве присутствуют на 96% участков

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Более 96% волонтеров-наблюдателей вышли на избирательные участки в воскресенье, сообщил на пресс-брифинге в воскресенье руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Алексей Венедиктов.

"Из 3624 наблюдателей не вышло по личным причинам 157. Это менее 4%, это все волонтеры. Таким образом можно сказать, что 96% участков мы закрыли", — сказал Венедиктов.

По его словам, явка граждан на выбора на 10.00 мск по Москве составила почти 6%, что на 2,5% больше, чем на предыдущих выборах президента. "Явка растет, но незначительно", — отметил руководитель штаба.

Он рассказал, что на данным момент значительных нарушений нет, штаб разбирается с одним московским участком, где избиратель опустил два бюллетеня в урну. Сейчас, по его словам, она опечатана и будет вскрыта после закрытия участка.

При этом руководитель видеоцентра общественного штаба по наблюдению в Москве, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что в целом голосование идет в плановом режиме.

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