В ЦИК рассказали о взаимодействии с ОБСЕ из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Миссия ОБСЕ действительно может только проводить усиленный мониторинг ситуации по голосованию на выборах президента РФ на Украине, других полномочий у них нет, Россия в данном случае использует дипломатические инструменты, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Василий Лихачев.

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

Ранее координатор миссии наблюдателей ОБСЕ заявил, что миссия знает о проблемах при голосовании на Украине, но их мандат ограничивается только наблюдением в РФ.

"Было очень непросто и МИД, ЦИК и нашим представителям в ОБСЕ дойти до руководящего состава, объяснить им ситуацию по Украине. И максимум, что мы могли получить в этой ситуации, их указания структурам ОБСЕ в разных регионах Украины наблюдать и мониторить ситуацию самым пристальным образом, то есть работаем дипломатическим инструментарием", — сказал Лихачев.

"Больше, действительно, у них никаких полномочий нет", — добавил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письма в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с просьбой обеспечить допуск россиян, находящихся на территории Украины, к участкам для голосования на выборах президента России.

В пятницу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Украина не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта. В его заявлении указано, что, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.

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