На Сахалине явка в полтора раза превышает показатели выборов-2012

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Сахалинской области в полтора раза выше, чем была в 2012 году.

На 12.00 (4.00 мск) на Сахалине и Курилах проголосовали уже 31,59% избирателей, сообщается на сайте региональной избирательной комиссии. На предыдущих выборах президента к этому времени показатель явки был 20,44%.

Высокой явке способствует по-настоящему весенняя погода, на юге Сахалина сегодня солнечно и плюсовая температура.

Вблизи избирательных участков островитяне также голосуют за проекты благоустройства, принимают участие в различных опросах. Развёрнута ярмарочная торговля, а в районах области проходят творческие встречи со звёздами театра и кино. На остров прибыли Сергей Степанченко, Ольга Кабо, Нина Шацкая, Сергей Барышев, Ольга Будина, Наталья Варлей, а также звезды сериалов "Деффчонки", "Солдаты", "Молодежка", "Счастливы вместе" и "Кухня".

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