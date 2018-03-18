ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Старейший избиратель Еврейской автономной области, 101-летний ветеран Аркадий Черных проголосовал на выборах президента России в специальном доме для одиноких и престарелых в Биробиджане и заявил, что победитель должен обратить внимание на цены на лекарства.

Он голосовал при полном параде — в выглаженном костюме, на пиджаке которого едва уместились награды. Своего первого голосования ветеран не помнит, но с уверенностью говорит, что не пропустил ни одних выборов.

После небольшой консультации специалиста Черных справился с устройством сенсорного голосования и отдал свой голос.

Ветеран также решил высказать свой наказ тому, кто победит на выборах. Президент страны, по мнению Черных, должен обратить особое внимание на поддержку фермерства, создание новых рабочих мест и образование молодёжи, повышение уровня жизни людей, доступность медицинской помощи и лекарств.