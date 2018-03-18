ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Очереди на избирательных участках отмечаются в нескольких регионах Дальнего Востока – местные жители массово идут голосовать, при этом основной поток избирателей пришелся на утро.
У избирательных участков в Сахалинской области 18 марта наблюдаются большие скопления желающих проголосовать. В очереди в среднем приходится проводить по 10 — 15 минут.
Люди голосуют не только за будущего президента, но и за различные вопросы, касающиеся благоустройства и других сфер. На избирательном участке, расположенном в школе #1 Южно-Сахалинска голосовали за пятидневку или шестидневку для учащихся, а также за проекты благоустройства речной набережной, одного из скверов. На избирательном участке в селе Новотроицкое Анивского района жителям предложили присоединиться к Южно-Сахалинскому городскому округу. Высокой явке способствует и по-настоящему весенняя погода, на юге Сахалина плюсовая температура, светит солнце.
Районы Приморья сообщают о высокой активности на избирательных участках. Так, в Партизанске, Владивостоке, поселке Восток. Большом Камне и ряде других городов края собираются очереди, многие жители решили с утра отдать свой голос за кандидатов в президенты РФ. Активно голосуют и жители отдаленных сел края. На выборы приходят военные и курсанты.
В Магаданской области также с утра фиксируются очереди на избирательных участках, а на Камчатке они были только в первой половине дня – после полудня поток избирателей уменьшился.
В остальных регионах Дальнего Востока выборы проходят относительно спокойно и без очередей.
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