В Омской области открылись избирательные участки

НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента России открылись в Омской области в 08.00 (05.00 мск) – это единственный российский регион, оставшийся в часовом поясе MSK+3.
В регионе открылись 1757 постоянных и 33 временных избирательных участка, из которых 451 – в областном центре Омске.
На выборах в регионе будут работать 231 комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) новой модели. Ими будут полностью "закрыты" Центральный, Советский и половина Октябрьского района Омска. Здесь ручного подсчета не будет.
На 1 января в Омской области было 1,55 миллиона избирателей. Около 40 тысяч жителей региона изъявили желание проголосовать по месту фактического нахождения. Такая возможность позволяет, например, командированным, живущим не по месту регистрации, отдыхающим или путешествующим проголосовать там, где им удобно.
На выборах 18 марта видеонаблюдением будут охвачены 579 избирательных участков и 37 территориальных избирательных комиссий. На участках установлены 695 стационарных металлодетекторов.
По данным облизбиркома, за выборами в Омской области будут следить 1,8 тысячи наблюдателей от общественной палаты региона, а также наблюдатели из США, Венгрии, Германии, Нидерландов, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции и Казахстана.
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